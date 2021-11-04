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ABD gidişat vahim! Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 750 bin 431’e çıktı

ABD gidişat vahim! Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 750 bin 431’e çıktı

 ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı, son 24 saatte 1801 artışla 750 bin 431’e yükseldi. Öte yandan ülkede aşılamanın hız kesmeden sürdüğü bildirildi.

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Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 81 bin 369 artışla 46 milyon 253 bin 681’e çıktı. Virüs nedeniyle son 24 saatte 1801 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybı sayısı 750 bin 431’e yükseldi.

Ülkedeki aşılama

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 78,3’üne en az bir doz, yüzde 68’ine ise iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 10,7’sine ise takviye dozu yapıldı.

Ülkede 222,2 milyondan fazla kişiye ilk doz, 192,7 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 20,6 milyondan fazla kişiye ise takviye dozu aşı yapıldı.

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