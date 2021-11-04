Milletvekillerinin Meclis kütüphanesinden kitap alma sayıları açıklandı

TBMM'deki 600 milletvekilinin 3 yıldan bu yana kütüphaneden 8 bin 645 kitap aldığı ortaya çıktı.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Sadi Bilgiç, Meclis kütüphanesinden alınan kitapların sayısını açıkladı. Buna göre milletvekilleri 2019 yılından bu yana 8 bin 645, Meclis personeli ise 16 bin 778 kitap aldı.

Söz konusu sayı 600 milletvekiline bölündüğünde 1 milletvekilinin 3 yıl boyunca 14 kitap, bir yıl içerisinde de 4,5 kitap aldığı sonucu ortaya çıkıyor. OECD verilerine göre Türkiye'de kişi başına 8,4 kitap düşüyor.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun TBMM Kütüphanesi’nden alınan kitaplarla ilgili soru önergesini TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç yanıtladı.

Bilgiç, milletvekillerinin 2019 yılında 3 bin 528, 2020 yılında 3 bin 176 ve 2021 yılının Ekim ayına kadar da 1941 kitap olmak üzere toplamda 8 bin 645 kitap aldığını açıkladı. Bilgiç, Meclis personelinin aldığı kitap sayısının ise 16 bin 778 kitap aldığını belirtti.

Bilgiç’in yanıtına göre 2021 yılında kütüphaneden alınan kitap sayısı 5 bin 846 oldu. 2019-2021 yılları arasında ise kütüphaneye 13 bin 822 yeni kitap eklendi.

Bilgiç, en çok edebiyat, tarih, hukuk ve siyaset kitaplarının tercih edildiğini bildirdi.