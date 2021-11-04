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Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e geri geliyor

Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e geri geliyor

Lille ile yolları ayırması beklenen Yusuf Yazıcı için Galatasaray'ın devrede olduğu iddiası gündeme oturdu. Devre arasında Fransız ekibinden ayrılması beklenen milli futbolcunun, teknik direktör Fatih Terim'le çalışmayı çok istemesi nedeniyle sarı-kırmızılı formayı giyebileceği öğrenildi.

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Ligue 1'de geçen sezon Lille'in yaşadığı şampiyonlukta pay sahibi olan Yusuf Yazıcı bu sezon beklentilerin altında kaldı. Takımdan ayrılması gündemde olan milli futbolcunun, Galatasaray'ın yolunu tutacağı öne sürüldü.

Yusuf Yazıcı'nın menajeri Galatasaray'la temasa geçti
Lig Radyo'nun haberine göre Yusuf Yazıcı'nın menajeri, geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile temasa geçti ve Sarı-Kırmızılılardan olumlu geri dönüş aldı. Yusuf Yazıcı'nın da kendisini ilk kez A Milli Takım'a çağıran teknik direktör Fatih Terim'le çalışmayı çok istediği belirtildi.

Satın alma önceliği Trabzonspor'da
Galatasaray'ın 6 aylığına kiralamayı düşündüğü Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesinde Lille ile Trabzonspor arasında özel bir madde bulunuyor. Kontrata göre oyuncunun Türkiye'deki satın alma önceliği Trabzonspor'da.

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