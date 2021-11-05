BIST 1.574
DOLAR 9,73
EURO 11,25
ALTIN 561,87
HABER /  SPOR

UFEA Avrupa Ligi 4. haftası toplu sonuçlar Marsilya ve Lazio Galatasaray'a çalıştı

UFEA Avrupa Ligi 4. haftası toplu sonuçlar Marsilya ve Lazio Galatasaray'a çalıştı

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam A, B, C, D, E, F, G ve H gruplarında 16 karşılaşma oynandı.

Abone ol

UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta oynanan maçlarla sona erdi. Fenerbahçe, Royal Antwerp'i deplasmanda 3-0 mağlup ederken, Galatasaray ise evinde Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı.

Temsilcilerimizden Galatasaray, E Grubu'nda Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalırken, Olimpik Marsilya ile Lazio sahadan 2-2'lik skorla ayrıldı. Bu sonuçların ardından sarı-kırmızılı ekip 8 puanla liderliğini korurken, Lazio 5 puanla ikinci, Marsilya 4 puanla üçüncü, Lokomotiv Moskova da 2 puanla son sırada yer aldı.

D Grubu'nda Fenerbahçe ise Royal Antwerp deplasmanından 3-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından D Grubu'nda Eintracht Frankfurt 10 puanla lider, Olympiakos 6 puanla ikinci, Fenerbahçe 5 puanla üçüncü, Royal Antwerp 1 puanla son sırada kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu
Brondby (Danimarka) - Rangers (İskoçya): 1-1
Olimpik Lyon (Fransa) - Sparta Prag (Çekya): 3-0

B Grubu
Real Sociedad (İspanya) - Sturm Graz (Avusturya): 1-1
Monaco (Fransa) - PSV (Hollanda): 0-0

C Grubu
Leicester City (İngiltere) - Spartak Moskova (Rusya): 1-1
Legia Varşova (Polonya) - Napoli (İtalya): 1-4

D Grubu
Olympiakos (Yunanistan) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-2
Antwerp (Belçika) - Fenerbahçe: 0-3

E Grubu
Galatasaray - Lokomotiv Moskova (Rusya): 1-1
Olimpik Marsilya (Fransa) - Lazio (İtalya): 2-2

F Grubu
Kızılyıldız (Sırbistan) - Midtjylland (Danimarka): 0-1
Braga (Portekiz) - Ludogorets (Bulgaristan): 4-2

G Grubu
Ferencvaros (Macaristan) - Celtic (İskoçya): 2-3
Bayer Leverkusen (Almanya) - Real Betis (İspanya): 4-0

H Grubu
Genk (Belçika) - West Ham United (İngiltere): 2-2
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Rapid Wien (Avusturya): 3-1

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de siyahi, Asyalı ve Latinler eskisinden daha fazla silah satın alıyor
ABD'de siyahi, Asyalı ve Latinler eskisinden daha fazla silah satın alıyor
Şanlıurfa otogarında çöp konteynırı içerisinde el bombası bulundu
Şanlıurfa otogarında çöp konteynırı içerisinde el bombası bulundu
Kalça estetiği ameliyatında öldü! İngiltere'den gelmişti
Kalça estetiği ameliyatında öldü! İngiltere'den gelmişti
Eşi FETÖ'den tutuklu kadını mahkeme boşamadı Yargıtay kadını haklı buldu
Eşi FETÖ'den tutuklu kadını mahkeme boşamadı Yargıtay kadını haklı buldu
Çiftlik Bank'ta Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın adliyede! Susma hakkını kullandı
Çiftlik Bank'ta Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın adliyede! Susma hakkını kullandı
AK Parti'de siyaset bilen tek kişi var! Geri kalanı acemice...
AK Parti'de siyaset bilen tek kişi var! Geri kalanı acemice...
İşte CHP, İYİ Parti, Gelecek, DEVA, Saadet ve Demokrat Parti'nin imzaladığı mutabakat
İşte CHP, İYİ Parti, Gelecek, DEVA, Saadet ve Demokrat Parti'nin imzaladığı mutabakat
Bilim Kurulu üyeleri anlattı! Kim, ne zaman 3. doz aşı yaptırabilecek?
Bilim Kurulu üyeleri anlattı! Kim, ne zaman 3. doz aşı yaptırabilecek?
Bilal Erdoğan: Türkiye'nin büyük zenginleri, plazalarında neden bir başörtülününün asla çalışamadığının hesabını versin
Bilal Erdoğan: Türkiye'nin büyük zenginleri, plazalarında neden bir başörtülününün asla çalışamadığının hesabını versin
Aşı karşıtları siyasi parti kuruyor
Aşı karşıtları siyasi parti kuruyor