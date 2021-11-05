ABD'de siyahi, Asyalı ve Latinler eskisinden daha fazla silah satın alıyor

ABD'de son yıllarda, siyahi, Asyalı ve Latinlerin önceki yıllara göre silah edinme alışkanlıklarında belirgin bir artış yaşandığı kaydedildi.

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Amerikan ABC televizyonunun "Silah Şiddetini Yeniden Düşünmek" adıyla yayımladığı rapor, ülkede yaşayan siyahi, Asyalı ve Latinlerin kendilerini güvende hissetmedikleri için eskiye nazaran silah alımına daha çok yöneldiklerini ortaya koydu.

Ulusal Atıcılık Sporları Vakfı (NSSF), 2019 ile 2020 karşılaştırıldığında siyahlar arasında silah alımlarında yüzde 58,2, Asyalılarda yüzde 43 ve Latinlerde yüzde 49 artış olduğunu belirtirken toplam silah satılan müşterilerin yüzde 40'ının ilk kez silah sahibi olduğunu açıkladı.

Azınlıklara saldırılar arttı

Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) göre, 2020 ABD'de son 10 yıldan fazla bir süredir en fazla nefret suçunun işlendiği yıl oldu ve siyah karşıtı nefret suçları 2019'dan 2020'ye yaklaşık yüzde 40 arttı.

FBI nefret suçu istatistiklerine göre, 2020'de ABD'de siyahiler 2 bin 755 rapor edilmiş vaka ile en fazla ırksal saldırıya maruz kalan grup olurken Asya topluluğunu hedef alan nefret suçları 2020'de bir yıl öncesine göre yaklaşık yüzde 73 arttı.

Silah alımında en büyük faktör korku

Silah alan söz konusu etnik grupların motivasyon kaynaklarının başında ise "korku" faktörü ve nefret suçlarının ABD'de giderek artması gösterildi.

Ulusal Afro-Amerikan Silah Sahipleri Derneği, son zamanlarda üye sayılarının hızla arttığını ve her ay ortalama 1000 yeni üyenin derneğe katıldığı bilgisini paylaştı.

Öte yandan, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre 2019'da ABD'deki her 10 ölümden 6'sı silahlı saldırıdan kaynaklandı ve her gün yaklaşık 109 kişi ateşli silahla ilgili yaralanmalardan hayatını kaybetti.

CDC, 2019'da yaklaşık 40 bin kişinin ateşli silahlarla ilgili nedenlerden öldüğünü kaydetmişti.