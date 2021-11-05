Asgari ücret ne kadar olacak? Abdulkadir Selvi net miktarı yazdı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, asgari ücretin net olarak 3 bin 500 ya da 3 bin 600 lira olmasının üzerinde durulduğunu yazdı.

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2022 asgari ücret ne kadar olacak tartışmaları sürüyor. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri yakında başlayacak.

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, enflasyonun üzerinde talep edeceklerini belirtirken, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da asgari ücret pazarlıkları için "Bu sene 45 seneye bedel bir sene" dedi.

Peki asgari ücret ne kadar olacak? Hükümete yakın gazetecilerden Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, asgari ücrete ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Selvi, yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili sorunları çözebileceğini savunurken, ekonomik sorunlar çözülürken önceliğini insanların alım gücünün yükseltilmesine verdiğini söyledi.

"Hane halkının gelir seviyesini yükseltmek için bir dizi hazırlık yürütülüyor"

Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücretin artırılması da bunun başında geliyor. Ama asgari ücretle ilgili olarak yanlış bir tartışma yürütüldüğünü görüyorum. Rakamlar havada uçuşuyor. Öyle yüksek rakamlar söyleniyor ki asgari ücret ne kadar yükseltilirse yükseltilsin kimseyi tatmin etmeyecek. Beklentinin bu kadar yükseltilmesi doğru değil. Asgari ücretin yükseltilmesi yönünde çalışma yapılıyor. Asgari ücret net olarak 2 bin 825 TL. Önümüzdeki yıl için asgari ücretin net olarak 3 bin 500 ya da 3 bin 600 lira olmasının üzerinde duruluyor. Sadece asgari ücretin artırılması değil, hane halkının gelir seviyesini yükseltmek için bir dizi hazırlık yürütülüyor."

Yeni asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.