Edirne'de deneme amaçlı dikti şimdi siparişlere yetişemiyor kilosu 50 bin liradan satılıyor

Artan, AA muhabirine, Edirne'de safran üretmeyi başararak üreticilere örnek olduğunu, Türkiye'nin pek çok yerinden talep gelmesinin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Bu yıl 150 kilogram safran soğanı sattım, kilosu 200 liradan alıcı buluyor. Türkiye'nin birçok ilinden talep var. Bu bitkinin soğanları kendi kendine yıllar içinde artarak çoğalıyor." dedi.