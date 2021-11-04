Edirne'de deneme amaçlı dikti şimdi siparişlere yetişemiyor kilosu 50 bin liradan satılıyor
Hobi olarak başladığı safran üretimini geliştiren Edirneli üretici Hasan Artan, bu yıl 150 kilogram safran soğanı sattı. Kurutulmuş safranın kilosu 50 bin liradan, soğanlarının kilosu ise 200 liradan satılıyor.
Safranbolu'dan deneme amacıyla aldığı safran soğanlarını 5 yıl önce toprakla buluşturan Artan (73), bitkinin üretim alanlarını her yıl genişletiyor. Emekli Artan, Kocasinan Mahallesi'ndeki bahçesinde mor renkli safran çiçeklerini hasat etmeye başladı.
"Mucize bitki" olarak anılan, gıda, tekstil, parfüm ve ilaç sanayinde kullanılan kurutulmuş safranın kilosu 50 bin liradan, soğanlarının kilosu ise 200 liradan satılıyor.
Artan, AA muhabirine, Edirne'de safran üretmeyi başararak üreticilere örnek olduğunu, Türkiye'nin pek çok yerinden talep gelmesinin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Bu yıl 150 kilogram safran soğanı sattım, kilosu 200 liradan alıcı buluyor. Türkiye'nin birçok ilinden talep var. Bu bitkinin soğanları kendi kendine yıllar içinde artarak çoğalıyor." dedi.
"Boya, gıda ve ilaç sektöründe oldukça değerli bir bitki"
Kasım ayının gelmesiyle hasada başladıklarını anlatan Artan, bu yıl 500 metrekarelik ekim alanından 300 gram kuru ürün elde etmeyi hesapladığını dile getirdi.