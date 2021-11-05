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Tunceli'de otomobil takla attı metrelerce sürüklendi: 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Tunceli'de otomobil takla attı metrelerce sürüklendi: 3 yaralı

TUNCELİ'de sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, kavşakta başka bir araca çarparak takla attı. Yaklaşık 200 metre sürüklenen ve ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

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Kaza, gece saatlerinde 15 Temmuz Bulvarı'nda meydana geldi. İ.A.'nın kullandığı 46 ACF 081 plakalı otomobil, kavşakta H.Ç. idaresindeki 62 ADD 520 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kazada 3 kişi, yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, trafik ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçtaki yaralılar, ekipler tarafından kurtarılıp Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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