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Sosyal medyada tehlikeli asker akımı! Üniformalı fotoğraflara karşı MSB harekete geçti

Sosyal medyada tehlikeli asker akımı! Üniformalı fotoğraflara karşı MSB harekete geçti

Sosyal medyada "üniformalı fotoğraf paylaş" etiketiyle tehlikeli bir akım başladı. Nöbet yerinden, karargahtan pek çok asker formasıyla fotoğraf paylaşmaya başlayınca MSB harekete geçti. Bakanlık tarafından güvenlik sıkıntısına neden olabilecek paylaşımları yapan personel tek tek tespit edilirken askeri kurallara aykırı paylaşımlarla ilgili yasal işlem başlatıldı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal paylaşım sitelerinde "üniformanla fotoğraf paylaş" etiketiyle başlatılan akıma karşı harekete geçti. Güvenlik sıkıntısına neden olabilecek paylaşımları yapan personel tek tek tespit edilirken askeri kurallara aykırı paylaşımlarla ilgili yasal işlem başlatıldı.

Bir sosyal paylaşım sitesinde "üniformanla fotoğraf paylaş" etiketiyle başlatılan ve nasıl ortaya çıktığı henüz belli olmayan akımla 24 saat içinde asker ve polisin aralarında bulunduğu çok sayıda paylaşım yapıldığı tespit edildi.

Kışlaların içinden yapılan ve güvenlik sıkıntısına neden olabilecek paylaşımlara yönelik Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti. Paylaşım yapanların tek tek tespiti için çalışma başlatıldı. Askeri kurallara aykırı paylaşım yapan personelle ilgili yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Birliklerde konuyla ilgili daha sıkı tedbirlerin alınmasına yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

msb
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