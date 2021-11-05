AK Parti'ye kötü haber! Milli Görüş'ün başına bakın kim seçildi?

Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı olan Asiltürk’ün vefatının ardından başkanlığa kimin geleceği merak ediliyordu. Asiltürk’ün yerine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu seçildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmeler sonrası, Saadet Partisi’ni Cumhur İttifakı’na dahil etmeye çalıştığı konuşulan Oğuzhan Asiltürk, geçen günlerde hayatını kaybetti.

Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı olan Asiltürk’ün vefatının ardından başkanlığa kimin geleceği merak ediliyordu. Vakıf, Milli Görüş hareketinde önemli bir pozisyonda...

Oy birliğiyle Karamollaoğlu seçildi

Milli Görüş’ün yayın organı Milli Gazete, bugün sürmanşetinden Asiltürk’ün yerine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun seçildiğini duyurdu. Karamollaoğlu, AK Parti ile ittifak kurulmasına karşı olmasıyla biliniyor.

Haberde şu ifadeler yer aldı:

“Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millî Görüş Vakfı’nın genel başkanı oldu. Merhum Oğuzhan Asiltürk’ün dâr-ı bekâya irtihali sonrasında iki kez toparlanan vakıf mütevelli heyeti, ittifakla Recai Kutan’a genel başkanlık teklif etti. Kutan’ın sağlık problemlerinden dolayı kabul edemeyeceğini ifade etmesinin ardından yine ittifakla Karamollaoğlu, Millî Görüş Vakfı’nın genel başkanı seçildi.”

Asiltürk, Erdoğan ile temastaydı

Erbakan'ın vefatı sonrası Milli Görüş'ün başına geçen Asiltürk, 2021 yılının başında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir dizi görüşmeler gerçekleştirmiş ve bu temaslar parti içinde rahatsızlığa yol açmıştı. Asiltürk'ün Saadet Partisi'ni seçimlerde Cumhur İttifakı'na dahil etmek istediği iddia ediliyordu.