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Çalışma Bakanı Bilgin'den asgari ücret açıklaması! Nasıl belirlenecek?

Çalışma Bakanı Bilgin'den asgari ücret açıklaması! Nasıl belirlenecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz."

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin bir açıklama yaptı.

Plan Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçe sunumunu yapan Bilgin, "Asgari ücretle ilgili yaptığımız hesaplar var enflasyon karşısında emeği koruyacak asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz" dedi.

Bilgin, "İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini gündemden çıkartacak çalışma içindeyiz, rahatlama sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim" dedi.

3600 ek gösterge için konuşan Bilgin şunları söyledi: Hangi grupları ne kadar kapsayabiliriz, bunun maliyeti ne olur, bununla ilgili detaylı çalışma yapıyoruz."

Sözleşmeli kamu personeli soruları üzerine Bilgin  'İsteyen sözleşmelilerin kadro hakkına sahip olması konusunda çalışmamızı sürdürüyoruz" dedi.

Muhalefetten protesto

Komisyon görüşmeleri başlamadan önce CHP ve HDP milletvekilleri "1 aylık alın teri 1 ton kömür etmiyor", "1 ton kömür 3200; Asgari ücret 2825; Asgari ücretli ya aç kalacak ya donacak", "Asgari ücret vergiden muaf net 5 bin TL olsun" yazılı pankartlar ile Bakan Bilgin'i karşıladı.

AK Parti milletvekilleri ise "Şov yapmayın" diyerek tepki gösterdi. AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında ayrıca "çay-simit hesabı" üzerinden de kısa süreli tartışma yaşandı.

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