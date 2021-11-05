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Şamil Tayyar'dan erken seçim çıkışı! 'Zamanında veya erken, ufukta sandık gözüktü'

Şamil Tayyar'dan erken seçim çıkışı! 'Zamanında veya erken, ufukta sandık gözüktü'

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan bomba erken seçim paylaşımı geldi. "Sandık göründü" diyen Tayyar, "Zamanında veya erken" ifadesini kullandı. 

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Muhalefetin erken seçim ısrarı sürerken, erken seçim çağrıları her gün tekrar edilerken, AK Parti'den dikkat çeken bir erken seçim çıkışı geldi. AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, "Zamanında veya erken, ufukta sandık gözüktü" dedi.

Şamil Tayyar kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Zamanında veya erken, ufukta sandık gözüktü" deyip "diğer dönemlere kıyasla daha fazla manipülasyona açık sürece" girdiğimizi söyledi.

Şamil Tayyar "Bu sürecin yönetimi, en az haklılığınız kadar önemli. Yeni hikaye kadar direnci yüksek/liyakatli kadrolarla güçlü bir siyasi tahkimata ihtiyaç var" ifadelerini kullandı. 

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