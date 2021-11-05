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CHP asgari ücret ve memur maaşları için teklifi verdi! Gelir vergisi kaldırılsın

CHP asgari ücret ve memur maaşları için teklifi verdi! Gelir vergisi kaldırılsın

CHP, ücretli çalışan işçi ve memur kesiminin maaşlarındaki gelir vergisinin düşürülmesi için kanun teklifi verdi.

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TBMM Katip Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın ilk imza sahibi olduğu Gelir Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklifin gerekçesinde, vergilerin, vatandaşların gelir düzeyi oranında alınmasının önemine işaret edilerek Türkiye'de vergi yükü oranlarında değil, vergi yükü dağılımında adaletsizlik yaşandığı ifade edildi. Düşük gelirlilerin vergi dilimlerinden kaynaklanan kayıplarının, bu bireylerin asgari yaşam standartlarını doğrudan etkilediği, bu nedenle Gelir Vergisi Tarifesi'nde ücretliler lehine bir düzenleme yapılması gerektiği belirtildi.

Hükümete, Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'ndaki gelir vergisi dilim tutarlarını "yeniden değerleme oranları"nın altında ve üstünde belirleme yetkisi verildiği anımsatılarak "Bu yetki 2018 yılına kadar Bakanlar Kurulu, 2018 yılından sonra ise Cumhurbaşkanı tarafından hep bordrolular aleyhine kullanılmış, yeniden değerleme oranlarının altında belirlenen oranlarla gelir vergisi dilim tutarları düşük tutulmuştur. Böylece milyonlarca ücretlinin daha yılın ilk yarısında bir üst vergi dilimine girmesi sağlanmış, dolayısıyla bordrolulardan kesilen gelir vergisi tutarları her yıl daha fazla artırılmıştır." değerlendirmesine yer verildi.

Hayat pahalılığının giderek arttığı, halkın alım gücünün düştüğü, çarşı pazardaki fiyatların çok yüksek seyrettiği bir ortamda vergi adaletinin bir an önce sağlanması için Gelir Vergisi Tarifesi'nde yeni bir düzenlemeye gidilmesi gerektiği savunuldu.

Teklifle, Gelir Vergisi Tarifesi'ndeki rakamlar ve vergi oranlarında değişikliğe gidilerek ücretli çalışan işçi ve memur kesiminin maaşlarındaki gelir vergisi düşürülüyor.

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