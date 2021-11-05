BIST 1.576
DOLAR 9,70
EURO 11,21
ALTIN 560,64
HABER /  DÜNYA

ABD Başkanı Joe Biden'ın düzenlediği Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye davet edilmedi!

ABD Başkanı Joe Biden'ın düzenlediği Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye davet edilmedi!

ABD Başkanı Joe Biden'ın 9-10 Aralık 2021 tarihlerinde düzenleyeceği Demokrasi Zirvesi'ne NATO ülkeleri Türkiye ve Macaristan'ın yanı sıra Azerbaycan davet edilmedi.

Abone ol

Dünya genelindeki demokratik ülke liderlerini ilk görev yılında buluşturma sözü veren ABD Başkanı Joe Biden; Türkiye, Macaristan ve Azerbaycan'ı es geçti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada zirvenin 3 ana başlık etrafında tartışılacağı belirtildi. Bu başlıklar 'otoriterliğe karşı demokrasiyi savunmak, yolsuzlukları tespit edip onlarla mücadele etmek ve insan haklarını savunmak' olarak belirlendi.

Euronews Türkçe'nin haberine göre, Politico'nun elde ettiği ve 107 ülkenin bulunduğu davetli listesinde, ABD'nin NATO müttefiklerinden olan Türkiye ve Macaristan'ın adı geçmedi.

Listede Türkiye, Macaristan ve Azerbaycan'ın yanı sıra İran, Rusya, Çin ve Afganistan gibi ülkeler de bulunmuyor.
Politico'ya göre liste üzerinde çalışmalar henüz sonlanmış değil ve davetli listesi değişebilir.

Demokrasi Zirvesi'nde liderlerin, otoriter hükümetlerin baskılarına karşı internetin erişilebilir olmasını, veri güvenliği, siber güvenlik ve teknoloji platformlarına yönelik regülasyon konusunda işbirliği yapma gibi konuların da ele alınması bekleniyor.

Beyaz Saray: Demokrasi tehdit altında

Beyaz Saray'dan zirve ile ilgili daha önce yapılan yazılı açıklamada dünya genelinde demokrasi ve insan haklarının tehdit altında olduğu kaydedilerek demokrasiyi savunmada demokratik ülkelerin dayanışma içinde olmasının önemi ifade edildi.

Açıklamada, "Toplumda oluşan güvensizlik ve hükümetlerin buna bir çözüm üretmede başarısız olmaları, siyasi kutuplaşmaları ve demokratik kurumların altını oyan liderlerin yükselmesine neden oldu. Joe Biden, demokrasinin hala işlediğini ve insanların hayatını iyileştirebileceğini söyledi. Bunu yapmak için de demokrasilerin bir araya gelmeleri gerekiyor" ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Aydın'da üretiliyor 40 ülke sıraya girdi! Fiyatı 40 TL'ye çıktı: Yemekten önce...
Aydın'da üretiliyor 40 ülke sıraya girdi! Fiyatı 40 TL'ye çıktı: Yemekten önce...
81 ile genelge gitti! Ekmeğe zam mı geliyor?
81 ile genelge gitti! Ekmeğe zam mı geliyor?
Şamil Tayyar'dan erken seçim çıkışı! 'Zamanında veya erken, ufukta sandık gözüktü'
Şamil Tayyar'dan erken seçim çıkışı! 'Zamanında veya erken, ufukta sandık gözüktü'
Kovid-19'un sırrı bu gende! Ölüm riskini iki katına çıkarıyor
Kovid-19'un sırrı bu gende! Ölüm riskini iki katına çıkarıyor
Diyanet hac belgeseli hazırlıyor Selçuklu'dan bu yana kapsamlı anlatım
Diyanet hac belgeseli hazırlıyor Selçuklu'dan bu yana kapsamlı anlatım
Adana'da çarpıntı şikayetiyle hastaneye gitti: Gerçeği öğrenince şok geçirdim
Adana'da çarpıntı şikayetiyle hastaneye gitti: Gerçeği öğrenince şok geçirdim
Mehmet Eymür'den Alaaddin Çakıcı iddiası! Eymür'den kan donduran işkence sözleri...
Mehmet Eymür'den Alaaddin Çakıcı iddiası! Eymür'den kan donduran işkence sözleri...
CHP asgari ücret ve memur maaşları için teklifi verdi! Gelir vergisi kaldırılsın
CHP asgari ücret ve memur maaşları için teklifi verdi! Gelir vergisi kaldırılsın
Aydın'da dolandırılan çiftin 500 bin liralık altını Adana'da ele geçirildi
Aydın'da dolandırılan çiftin 500 bin liralık altını Adana'da ele geçirildi
Fransa'da anneler ilkokulda maske zorunluluğunu protesto etti polis biber gazı sıktı!
Fransa'da anneler ilkokulda maske zorunluluğunu protesto etti polis biber gazı sıktı!