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'Helal olan her şeye binerim' diyen Cübbeli Ahmet Kayseri'de böyle görüntülendi

"Helal olan her şeye binerim" diyen Cübbeli Ahmet Hoca, bu kez de Kayseri'de uçan balon keyfi yaptı.

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Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, açıklamaları ve yaptıklarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.  

"Yarın füze çıksa ona da bineriz"

Yıllar önce jet ski görüntüleriyle gündem olan Cübbeli Hoca, eleştirilere bir sohbetinde "Helal olan her şeye binmek caizdir. Uçağa da biniyorsun ne var bunda. Yarın füze çıksa ona da bineriz. Ne bakacaksın bana el sallarım giderim" demişti.  

Herkesi kahkahaya boğan cevabıyla herkesin konuştuğu Cübbeli Hoca, son aktivitesiyle bir kez daha gündemde. Cübbe Hoca, bu kez denizde değil  göklerde keyif yaptı.

Hoca, Kayseri'de uçan balona bindi, nefes kesen manzarayı izledi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf çok sayıda beğeni aldı. 

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