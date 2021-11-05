Aile Bakanı Derya Yanık: Çalıştırılan ve dilendirilen 27 bin çocuk var!

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ülke genelinde 320 mobil ekibin tespit ettiği sokakta çalıştırılan veya dilendirilen 27 bin 520 çocukla ilgili önlem alındığını açıkladı.

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Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, sokakta çalıştırılan veya dilencilik yapmaya zorlanan çocukların korunması, eğitimlerine devam etmelerinin sağlanması amacıyla ailelere yönelik rehberlik ve destek çalışmaları yürütüldüğünü belirtti.

Çocuk işçiliğini önlemek amacıyla 'Çocuk işçiliğine sıfır tolerans' ilkesiyle çalışmalar yaptıklarını belirten Yanık, çalışma hayatının tüm taraflarıyla Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmeleri ve Hükümetin 2023 vizyonu çerçevesinde oluşturulan 'Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı' uygulandığını kaydetti. Bakan Yanık, çocuk hakkında eğitim, danışmanlık ve sağlık tedbiri, çocuğun ailesine Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla destek, aileye rehberlik hizmeti veya son çare olarak çocuğun kurum bakımına alınması kararı uygulanabildiğini dile getirdi.

615 çocuğumuz kurum bakımına alındı

Bakan Yanık, ülke genelinde oluşturulan 320 mobil ekibin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda bugüne kadar sokakta çalıştırılan ve dilendirilen 27 bin 520 çocukla ilgili önlem aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda 1078 çocuğun ailesi hakkında yasal işlem başlatılırken, 16 bin 145 çocuğun ailesine rehberlik hizmeti verildi. 7628 çocuğun ailesine SED hizmeti veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla maddi destek sağlandı. Ayrıca 6164 çocuğumuzla ilgili eğitim, danışmanlık ve sağlık tedbirleri uygulanırken, 615 çocuğumuz ise kurum bakımına alındı. Çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri için çalışmalarımızı taviz vermeden sürdüreceğiz."