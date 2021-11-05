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Akbank’tan çevre dostu taşıt kredisi

Akbank’tan çevre dostu taşıt kredisi

Akbank, müşterilerinin finansal ihtiyaçlarına yönelik yeni ürün ve hizmetler geliştirmeye devam ediyor.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, çevre dostu hibrit ve elektrikli araç almak için finansmana ihtiyaç duyanlara yönelik avantajlı fiyatlama seçenekleri ile Çevre Dostu Taşıt Kredisi’ni sundu.

Standart taşıt kredileri için Akbank’ta uygulanan faiz oranından daha düşük bir faiz oranına sahip olan Akbank Çevre Dostu Taşıt Kredisi’ni yüzde 1,48’den başlayan faiz oranları ile kullanmak mümkün. Bunun yanı sıra kredi tahsis ücretinde de yüzde 50 indirim sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, “Akbank olarak müşterilerimiz için yeni ürün ve hizmetler geliştirmeyi sürdürüyoruz. Çevre, sürdürülebilirlik, karbon salımı konularına verdiğimiz önemle söz konusu ürünümüzü hayata geçirdik. Çevre dostu araç sahibi olmayı hedefleyen müşterilerimiz için, diğer araçlara oranla hem faiz oranında hem de tahsis ücretinde avantajla sunduğumuz bu ürünümüzün ilgi göreceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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