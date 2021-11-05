BIST 1.576
DOLAR 9,70
EURO 11,21
ALTIN 560,64
HABER /  EKONOMİ

ŞOK Marketler’in doğrudan istihdamı 39 bin kişiye ulaştı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
ŞOK Marketler’in doğrudan istihdamı 39 bin kişiye ulaştı

Doğrudan istihdamı 39 bin kişiyi aşan ŞOK Marketler, çiftçiler, küçük ve orta ölçekli tedarikçilerle birlikte yüz binlerce kişiye ulaşan bir ekosisteme iş imkanı sunuyor. 2021’in ilk dokuz ayında 3 bin 617 kişi işe alınırken son beş yılda toplam 27 bin kişiye istihdam sağlandı. Aynı dönemde açılan mağazalar ve yapılan yatırımlarla ülke ekonomisine 2,5 milyar TL katkı yapıldı.

Abone ol

ŞOK Marketler, 2021 yılı ilk 9 aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı.

Buna göre bu yılın ilk dokuz ayında 3 bin 617 kişiyi daha istihdam edilirken Türkiye’nin 81 ilinde 39 binden fazla çalışanı ile hizmet verilmeye devam ediliyor. Toplam mağaza sayısı 8 bin 998’e ulaşan market zincirinin son 5 yılda yaptığı istihdam 27 bini geçti.

ŞOK Marketler’in cirosu yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 20,4 milyar TL’ye ulaşırken, son beş yılda açtığı yeni mağazalar ve diğer yatırımlarla birlikte ülke ekonomisine sağladığı katkı 2,5 milyar TL’ye ulaştı. Türkiye’nin her yerinden binlerce çiftçi ile küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından üretilen, kaliteli ürünleri müşterilerine ulaştıran zincir, müşterilerinin ekonomisine katkı sağlarken enflasyonla mücadeleye de destek oldu.

“Enflasyonla mücadeleye katkı sağlıyoruz”

KAP’a açıkladıkları finansal sonuçları değerlendiren ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel şunları söyledi: “Güvenilir ve kaliteli ürünleri, en uygun fiyatlarla, müşterilerine en yakın noktadan ulaştırmak üzerine kurulu iş modeli, müşterilerimiz nezdinde büyük ilgiyle karşılanıyor. Marketlerin iç enflasyonu her zaman TÜFE’nin birkaç puan altında olmasıyla enflasyonla mücadeleye de önemli bir katkıda bulunuyoruz. Müşterilerimize en uygun fiyatlı ürünleri ulaştırmak için ‘Tarladan Sofraya Doğru Tarım’ gibi projelerle üretici ve çiftçilerimize de destek olmaya devam ediyoruz. Müşterilerimize 39 binden fazla çalışanımızın yanı sıra, sürekli denetlenip kontrol edilen binden fazla tedarikçimiz ve binlerce çiftçi ve üreticiden oluşan çok büyük bir tedarik zinciriyle hizmet götürüyoruz”

“E-ticaret ve dijitalleşme alanında yeniliklerimize devam edeceğiz”

Altyapısını hızla dijitalleştirerek müşterilerinin alışveriş deneyimlerini kolaylaştırmaya da devam eden zincir, bu kapsamda 2020 yılı Mart ayında devreye alınan ve tüm Türkiye’de kullanılabilen online alışveriş uygulaması ‘Cepte ŞOK’ ile ilgili olarak Uğur Demirel şu bilgileri verdi: “Pandemi döneminde, yurt dışında birçok ülkede market rafları boşalırken hem sektör hem de biz çok iyi bir sınav verdik. Bu süreçte çok hızlı bir şekilde hayata geçirdiğimiz uygulamaya olan talep her geçen gün artmaya devam ediyor. Müşterilerimiz internet sitesi ve mobil uygulamanın yanı sıra telefonla da sipariş verebiliyorlar. E-ticaret ve dijitalleşme alanında yeniliklerimizi sürdüreceğiz”

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye’de ilk kez üretildi! Sivas'ın farklı noktalarına konulacak
Türkiye’de ilk kez üretildi! Sivas'ın farklı noktalarına konulacak
Uzaya gidecek ilk Türk kim olacak? TUA Başkanı Yıldırım astronot adayı detaylarını açıkladı
Uzaya gidecek ilk Türk kim olacak? TUA Başkanı Yıldırım astronot adayı detaylarını açıkladı
TFF kararı! Bilim Kurulu üyesi Mustafa Necmi İlhan: Stadyumlarda tezahürat yapılırken maske takılmalı
TFF kararı! Bilim Kurulu üyesi Mustafa Necmi İlhan: Stadyumlarda tezahürat yapılırken maske takılmalı
e-Devlet'te yeni hizmet! Neyim Var uygulamasıyla hastalıkları artık Google'dan aramaya son
e-Devlet'te yeni hizmet! Neyim Var uygulamasıyla hastalıkları artık Google'dan aramaya son
BİM, A-101, Şok, Migros ve CarrefourSA'ya 2.7 milyar lira cezanın nedeni belli oldu
BİM, A-101, Şok, Migros ve CarrefourSA'ya 2.7 milyar lira cezanın nedeni belli oldu
'Helal olan her şeye binerim' diyen Cübbeli Ahmet Kayseri'de böyle görüntülendi
'Helal olan her şeye binerim' diyen Cübbeli Ahmet Kayseri'de böyle görüntülendi
ABD Başkanı Joe Biden'ın düzenlediği Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye davet edilmedi!
ABD Başkanı Joe Biden'ın düzenlediği Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye davet edilmedi!
Aydın'da üretiliyor 40 ülke sıraya girdi! Fiyatı 40 TL'ye çıktı: Yemekten önce...
Aydın'da üretiliyor 40 ülke sıraya girdi! Fiyatı 40 TL'ye çıktı: Yemekten önce...
81 ile genelge gitti! Ekmeğe zam mı geliyor?
81 ile genelge gitti! Ekmeğe zam mı geliyor?
TTB'den üçüncü doz Biontech aşısı açıklaması Kaç ay geçince aşı olmalı?
TTB'den üçüncü doz Biontech aşısı açıklaması Kaç ay geçince aşı olmalı?