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Bingöl’de otomobil levhaya ok gibi saplandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bingöl’de otomobil levhaya ok gibi saplandı

Bingöl’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, levhaya ok gibi saplandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Genç ilçesine bağlı Yamaç köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan levhaya ok gibi saplandı.

Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarda tedavi edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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