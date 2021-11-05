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Ayağına demir çubuk saplanan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Ayağına demir çubuk saplanan yavru kediyi itfaiye kurtardı

KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde sağ arka ayağına demir çubuk saplanan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Özgür Sokak’ta bir duvarın kenarında bulunan demir örgülerin üzerinde mahsur kediyi gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kedinin sağ arka ayağına demir çubuk saplandığını gördü. Demirler kesilerek, yavru kedi kurtarıldı, tedavisi için Kartepe Belediyesi veteriner ekiplerine teslim edildi.

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