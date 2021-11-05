BIST 1.578
DOLAR 9,71
EURO 11,21
ALTIN 560,31
HABER /  DÜNYA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı kabul etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı kabul etti

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı kabul etti.

Abone ol

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, 8. Küresel Bakü Forumu'na katılmak için Azerbaycan'a gelen Yıldırım, Aliyev'le bir araya geldi.

Forumun önemine işaret eden İlham Aliyev ve Binali Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen etkinliğe çok sayıda seçkin konuğun katılmasının Azerbaycan'a olan ilgiyi gösterdiğini kaydetti.

Aliyev ve Yıldırım, forumun uluslararası iş birliğini genişletmeye hizmet edeceğine duydukları güveni dile getirdi.

Görüşmede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan da hazır bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmit'te tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürdü
İzmit'te tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürdü
Türkiye'ye 15 kurumdan çağrı: Kömürden çıkış tarihinizi açıklayın!
Türkiye'ye 15 kurumdan çağrı: Kömürden çıkış tarihinizi açıklayın!
Yargıtay'dan emsal karar! Sadakatsiz eş tazminat ödeyecek
Yargıtay'dan emsal karar! Sadakatsiz eş tazminat ödeyecek
Defalarca tecavüze uğradı genç kadın adalet istiyor
Defalarca tecavüze uğradı genç kadın adalet istiyor
Yanan ormanlar için 11 Kasım'da fidan dikme etkinliği yapılacak
Yanan ormanlar için 11 Kasım'da fidan dikme etkinliği yapılacak
Bingöl’de otomobil levhaya ok gibi saplandı
Bingöl’de otomobil levhaya ok gibi saplandı
MHP'den Akşener'e çok sert Kürdistan ve Apo tepkisi
MHP'den Akşener'e çok sert Kürdistan ve Apo tepkisi
Elektrik ve doğal gaz faturalarındaki artış! Bakan Fatih Dönmez'den flaş açıklama
Elektrik ve doğal gaz faturalarındaki artış! Bakan Fatih Dönmez'den flaş açıklama
Türkiye’de otogarlara giriş-çıkış standardı! Güvenlik önlemleri olacak
Türkiye’de otogarlara giriş-çıkış standardı! Güvenlik önlemleri olacak
DSÖ alarmda! Rekor seviyelere yaklaşılıyor, merkez üssündeyiz!
DSÖ alarmda! Rekor seviyelere yaklaşılıyor, merkez üssündeyiz!