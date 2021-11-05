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CHP heyeti Bülent Ecevit'i kabri başında andı

CHP heyeti Bülent Ecevit'i kabri başında andı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel'in başkanlığındaki heyet, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'i vefatının 15'inci yılında Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında andı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel'in başkanlığındaki heyet, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'i vefatının 15'inci yılında Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında andı.

Anma törenine Açıkel, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile partililer katıldı.

Ecevit'in kabrine çelenk bırakılması ve saygı duruşunun ardından konuşan Açıkel, CHP'nin üçüncü genel başkanı ve eski başbakanlardan Bülent Ecevit ile eşi Rahşan Ecevit'i rahmetle andıklarını belirtti.

Açıkel, "Ecevit, dünya sosyal demokrasi tarihine ismini, zor zamanlarda ülkesinin çıkarlarını ilkelerden ve ahlaki duruştan taviz vermeden koruyabilen nadir liderlerden birisi olarak kaydettirmiştir." ifadesini kullanarak, Ecevit'in siyasi hayatında çiftçiden, işçiden ve emekten yana tavır koyduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından Ecevit için Fatiha okundu.

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