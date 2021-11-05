Baklavacı Faruk Güllü'nün FETÖ'den aldığı ceza onaylandı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Faruk Güllü'ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 8 yıl 9 aylık hapis cezasına ilişkin istinaf başvurusunu inceledi.

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Ceza dairesi dosya üzerinden yaptığı incelemede, yerel mahkemenin hükmünde usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığına, delilerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığına karar verdi.

İspat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu ve eylemin doğru olarak nitelendirildiği vurgulanan kararda, Faruk Güllü'ye verilen 8 yıl 9 aylık hapis cezasının kanuni bağlamda uygulandığı aktarıldı.

Daire, bu gerekçelerle sanık avukatının ileri sürdüğü nedenleri yerinde görmeyerek, istinaf başvurusunu esastan reddetti. Dairenin oy birliğiyle aldığı karar Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere verildi.

Bu kapsamda Güllü'nün dosyası temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderildi.

Gerekçeli kararda "sanığın bilerek ve isteyerek örgütün değirmenine su taşıdığı" belirtilmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma sonucunda TUSKON kapsamında hazırlanan iddianamede, sanık Faruk Güllü'nün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un Başkanı Rızanur Meral ve Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılandığı davanın 7 Ekim 2019'da yapılan duruşmasında, Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu bir kısım sanıkların dosyası ayrılmıştı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılaması yapılan Güllü, 12 Şubat 2020'de "silahlı terör örgütü olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmıştı.