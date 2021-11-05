Avustralya Sağlık Bakanlığı'ndan olay mastürbasyon paylaşımı: Bu zor günlerde...

Dünyada ilk kez bir devlet kurumu mastürbasyon ile ilgili bir duyuru yaptı. Avustralya'nın Queensland eyaletindeki sağlık yetkilileri, mastürbasyonu teşvik eden ve yararlı olduğunu anlatan bir gönderi yayımladı.

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Queensland Sağlık Bakanlığı'nın resmi Facebook sayfasında yayımlanan paylaşımda, "Mastürbasyon, kişinin cinsel deneyiminin normal ve sağlıklı bir parçası. Ayrıca ne yaparken daha konforlu hissettiğinizi keşfetmenizin de müthiş bir yolu. En iyi tarafıysa bunu herkes yapabilir. Mastürbasyonun genel sağlık ve cinsel sağlık açısından birçok faydası da bulunuyor" ifadeleri yer aldı. Sosyal medyada büyük ilgi gören paylaşıma yapılan esprili yorumlardan birindeyse "Bu zor günlerde hepimiz elimizden geleni yapmalıyız" dendi.