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Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

ADANA'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubay, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık E.A. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından 25 defa periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini belirterek, E.A'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık E.A, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. FETÖ üyesi olmadığını ileri süren E.A, "Mahrem imamlarla irtibatım yoktur. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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