Pfizer'den korona hapı geldi! Hastaneye yatışı ve ölümleri yüzde 89 azaltıyor

BioNTech ile birlikte geliştirdiği koronavirüs aşısıyla dünyanın salgından kurtulması ümit ışığını yakan Pfizer, şimdi de Covid-19'a karşı geliştirdiği hapın müjdesini verdi. Ffizer, koronavirüs hapının faz 2 ve faz 3 testlerinin, bu antiviral ilacın hastaneye yatmayı ve ölümleri yüzde 89 oranında azalttığını duyurdu.

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Pfizer, Covid-19'a karşı geliştirdiği hapın bir arada yapılan faz 2 ve faz 3 testlerinin, bu antiviral ilacın hastaneye yatmayı ve ölümleri yüzde 89 oranında azalttığını duyurdu.

Paxlovid adı verilen Covid-19 hapı bu etkinliği, koronavirüs teşhisinin ardından 3 gün içinde alınması halinde gösteriyor.

Yapılan faz 2-3 testlerin genel olarak Paxlovid'i güvenli ve iyi tolere edilir bulduğunu belirten Pfizer, ilacın acil kullanımı yönünde onay almak için bu ay ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) başvuru yapmayı planladıklarını da vurguladı.

Pfizer, regülatörlerin onay vermesi halinde Covid-19 ilacı Paxlovid'in yıl sonuna kadar dağıtımının başlayabileceğini ifade etti.

Pfizer'in Baş Bilim Yetkilisi Mikael Dolsten yaptığı açıklamada, "Bu pandemide yaşayan herkes için yeni bir umut ışığı yandı" diye konuştu.