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Bakan Murat Kurum: Marmara Denizi 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edildi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Bakan Murat Kurum: Marmara Denizi 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi ve Adalar Bölgesi'nin 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edildiğini belirterek "Hedefimiz; Türkiye'nin yeşil kalkınma devrimi çerçevesinde sürdürülebilir, biyoçeşitlilik açısından zengin ve tertemiz bir Marmara" dedi.

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Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karar ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Tekirdağ il sınırları içerisindeki Marmara Denizi ve Adalar Bölgesi'nin 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edildiğini bildirdi.

Özel çevre koruma bölge sayısı 19'a çıktı

Böylece Özel Çevre Koruma Bölge sayısını 19'a çıktığını belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Bu tarihi kararla; ekolojik değeri, biyolojik çeşitliliği, doğal kaynakları, kültürel ve estetik değerleri yüksek olan Marmara Denizi'mizi koruma altına almış ve deniz yaşamının devamlılığını sağlamış oluyoruz. Marmara Denizi'mizi gelecek nesillere en güzel haliyle taşımak için hazırladığımız Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı hedeflerimizden olan Özel Çevre Koruma Bölgesi ilanının onayıyla denizimizde bilimsel, ekolojik temelli, doğa dostu faaliyetler yürüteceğiz. Hedefimiz; Türkiye’nin yeşil kalkınma devrimi çerçevesinde sürdürülebilir, biyoçeşitlilik açısından zengin ve tertemiz bir Marmara. Yaşayan ve yaşatan bir Marmara."

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