KKTC'de yeni hükümet kuruldu! Başbakan Faiz Sucuoğlu oldu işte yeni kabine

KKTC'de kaset skandalının ardından yeni hükümet kuruldu. Başbakan, UBP'nin yeni Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu oldu.

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Kuzey Kıbrıs'ta Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu. Yeni kabine KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tarafından onaylandı. Kuzey Kıbrıs'ta yeni kabine şöyle oluştu: Kuzey Kıbrıs'ta yeni kabine şöyle oluştu:

Başbakan: Faiz Sucuoğlu

Sağlık Bakanı: Ali Pilli

Ekonomi ve Enerji Bakanı: Sunat Atun

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Resmiye Canaltay

Dışişleri Bakanı: Tahsin Ertuğtuloğlu

İçişleri Bakanı: Kutlu Evren

Tarım Bakanı: Nazım Çavuşoğlu

Eğitim ve Kültür Bakanı: Olgun Amcaoğlu

Maliye Bakanı: Dursun Oğuz

Turizm ve Çevre Bakanı: Fikri Ataoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Koral Çağman