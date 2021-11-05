KKTC'de yeni hükümet kuruldu! Başbakan Faiz Sucuoğlu oldu işte yeni kabine

KKTC'de kaset skandalının ardından yeni hükümet kuruldu. Başbakan, UBP'nin yeni Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu oldu.Abone ol
Kuzey Kıbrıs'ta Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu. Yeni kabine KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tarafından onaylandı. Kuzey Kıbrıs'ta yeni kabine şöyle oluştu: Kuzey Kıbrıs'ta yeni kabine şöyle oluştu:
Başbakan: Faiz Sucuoğlu
Sağlık Bakanı: Ali Pilli
Ekonomi ve Enerji Bakanı: Sunat Atun
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Resmiye Canaltay
Dışişleri Bakanı: Tahsin Ertuğtuloğlu
İçişleri Bakanı: Kutlu Evren
Tarım Bakanı: Nazım Çavuşoğlu
Eğitim ve Kültür Bakanı: Olgun Amcaoğlu
Maliye Bakanı: Dursun Oğuz
Turizm ve Çevre Bakanı: Fikri Ataoğlu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Koral Çağman