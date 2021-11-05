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Öğretmenlikten ihraç edilen FETÖ şüphelisi Yunanistan sınırında yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Öğretmenlikten ihraç edilen FETÖ şüphelisi Yunanistan sınırında yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski öğretmen sınırda yakalandı.

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Güvenlik güçleri, İpsala İlçesi Sarıcaali köyündeki 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan N.K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin öğretmenlikten ihraç edildiği ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosya kaydının bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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