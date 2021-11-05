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Denizli'de acı haberi alınca dünyası başına yıkıldı! Gözyaşlarına boğuldu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Denizli'de acı haberi alınca dünyası başına yıkıldı! Gözyaşlarına boğuldu

DENİZLİ'de bahçesini sulamak amacıyla Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalından dalgıç pompa ile su çekmek isterken, ayağının kayması sonucu suya düşen Sevgi Uçer (61), boğularak yaşamını yitirdi. Kanalda yaklaşık 5 kilometre sürüklenen Uçer'in cesedini, eşi Fikret Uçer (65) buldu.

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Olay, Akhan Mahallesi 129 Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Sevgi Uçer, evinin önündeki bahçesini sulamak amacıyla DSİ'nin sulama kanalı üzerinde bulunan dalgıç pompanın yanına gitti. Pompayı çalıştırmak isteyen Sevgi Uçer, üzerine bastığı tahtanın kayması sonucu dengesini kaybedip, kanala düştü. İki çocuk annesi Uçer, kanaldaki suyun debisinin yüksek olması nedeniyle sürüklenerek gözden kayboldu. Eşinin kanala düştüğünü fark eden Fikret Uçer, 112'yi Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. 

Ardından da çocuklarıyla birlikte kanal boyunca arama yaptı. Sevgi Uçer, eşi tarafından yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Goncalı Mahallesi'nde suda sürüklenirken bulundu. Uçer, eşini sopa yardımıyla kıyıya çekip, kanaldan çıkardı. Olay yerine gelen acil sağlık ekibi, Sevgi Uçer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Uçer'in cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


Soruşturma başlatıldı
Uçer'in cesedi götürülürken yakınları gözyaşı döktü. Polis ekipleri Sevgi Uçer'in düştüğü evinin önündeki kanalda da inceleme yaptı. İtfaiye ekibi de Uçer'in üzerine basarak kaydığı tahta parçasını kanaldan çıkardı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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