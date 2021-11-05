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Fransa'da kuş gribi alarm durumu "yüksek" seviyeye çıkartıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fransa'da kuş gribi alarm durumu "yüksek" seviyeye çıkartıldı

 FRANSA'da kuş gribi alarm durumunun "yüksek" seviyeye çıkartıldığı bildirildi. Ülkede geçen yıl kasım ayından mayısa kadar devam eden 500'den fazla kuş gribi vakasında 3,5 milyon kümes hayvanı itlaf edilmek zorunda kalınmıştı.

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Resmi gazetede yayımlanan kararda, Avrupa'da kuş gribi durumunun kötüleşmesine üzerine Fransa'da kümes hayvanlarının karantinaya alınması gerektiği belirtildi. Ülkede kuş gribi alarm durumunun "yüksek" seviyeye çıkartıldığı da kaydedildi.

Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, Avrupa'da yıl başından bu yana 130 kuş gribi vakasının tespit edildiği, bu nedenle alarm durumunun "yüksek" seviyeye çıkartılmak zorunda kalındığı anlatıldı.

Açıklamada, kümes hayvanlarına ilişkin gerekli önlemlerin alındığı vurgulandı.

Fransa'da 10 Eylül'de kuş gribi alarm durumu "önemsiz"den "orta" seviyeye yükseltilmişti.

Ülkede geçen yıl kasım ayından mayısa kadar devam eden 500'den fazla kuş gribi vakasında 3,5 milyon kümes hayvanı itlaf edilmek zorunda kalınmıştı.

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