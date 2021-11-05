BIST 1.582
DOLAR 9,71
EURO 11,19
ALTIN 562,51
HABER /  GÜNCEL

TGB üyeleri ABD askerinin beresini ve çuvalı Biden'a gönderecek

TGB üyeleri ABD askerinin beresini ve çuvalı Biden'a gönderecek

TÜRKİYE Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkonsolosluğu önünde açıklama yaparak, Amerikan askerinin kafasına geçirdikleri çuval ile düşürdüğü beresini ABD Başkanı Joe Biden'a yollayacaklarını söyledi.

Abone ol

TGB üyesi bir grup, 2 Kasım Salı günü Sarayburnu'nda demirleyen Amerikan donanmasına ait gemiden inen bir askerin başına çuval geçirmiş, bunu da sosyal medya üzerinden duyurmuştu.

TGB üyeleri, saat 12.00 sıralarında ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Askerin başına geçirdikleri çuval ile askerin kaçarken düşürdüğünü iddia ettikleri bereyi ABD Başkanı Joe Biden'a iade etmek için toplandıklarını belirten grup adına basın açıklaması yapan TGB Genel Başkan Yardımcısı Naci Önenköprülü, "Geçtiğimiz günlerde 6'ncı Filo'ya ait bir askeri geminiz Çanakkale Boğazı'ndan geçerek İstanbul'da demirledi. İçinden çıkan mürettebatın rahatlığına bakıldığında "Türkiye'nin başka ülkelere benzemediğini, Türk gençliğinin cesaretini, önceki çuval deneyimlerinizi onlara anlatmamışsınız. Birilerinin onlara kim olduklarını ve kim olduğumuzu hatırlatması gerekiyordu." diye konuştu. 

Açıklamanın ardından eylemi sona erdiren grup üyeleri, bere ve çuvalı, Biden'a ulaştırmaları için kargoyla Pentagon'a yollayacaklarını söyledi. 

tgb
ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de kız kardeşine misafirliğe gitti! Feci şekilde can verdi
Kayseri'de kız kardeşine misafirliğe gitti! Feci şekilde can verdi
Fransız Le Monde'dan Türkiye özel eki: 'Öngörülemeyen Türkiye reformcu Erdoğan'
Fransız Le Monde'dan Türkiye özel eki: 'Öngörülemeyen Türkiye reformcu Erdoğan'
Rusya Büyükelçiliği çalışanı Berlin'de camdan düşerek öldü
Rusya Büyükelçiliği çalışanı Berlin'de camdan düşerek öldü
Milyonlarca uygunsuz görüntü çıktı! 100 cesedi taciz etti meğer 2 kişiyi...
Milyonlarca uygunsuz görüntü çıktı! 100 cesedi taciz etti meğer 2 kişiyi...
ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı! Altın bu açıklamayı bekliyordu
ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı! Altın bu açıklamayı bekliyordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e sert mesajlar! 'Onları da gömdük...'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e sert mesajlar! 'Onları da gömdük...'
Adıyaman'da bebeğini diri diri mezara gömdü! Cani anne her şeyi anlattı
Adıyaman'da bebeğini diri diri mezara gömdü! Cani anne her şeyi anlattı
KKTC'de yeni hükümet kuruldu! Başbakan Faiz Sucuoğlu oldu işte yeni kabine
KKTC'de yeni hükümet kuruldu! Başbakan Faiz Sucuoğlu oldu işte yeni kabine
FETÖ'cü 38 savcı ve hakime şike davası! Aralarında Zekeriya Öz de var
FETÖ'cü 38 savcı ve hakime şike davası! Aralarında Zekeriya Öz de var
Bakan Murat Kurum: Marmara Denizi 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edildi
Bakan Murat Kurum: Marmara Denizi 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edildi