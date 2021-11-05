Esra Hankulu olayında Ümitcan Uygun'un görüntüleri çıktı: Her şey gece 2 ile 5 arasında oldu
Ankara'da 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunması olayında yeni görüntüler ortaya çıktı.
Esra Hankulu, Mamak ilçesi Akdere Mahallesi’nde yalnız yaşadığı evinde, 5 Ağustos'ta ölü bulundu.
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Ümitcan Uygun tarafından öldürüldüğü düşünülen Esra Hankulu'nun son 24 saatine ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı.
Peki o fotoğraflarda neler vardı?
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Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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Akkuş, "Olay gününe ait elimizde yeni görüntüler var. Burada Esra ve yanındaki arkadaşı Dilan Civelek. " dedi.
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