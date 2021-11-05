Şanlıurfa'da balkondan düşen 21 yaşındaki Cihan hayatını kaybetti
ŞANLIURFA’da hava almak için çıktığı 7'nci kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek düşen Cihan Çakmak (21), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Abone ol
Olay, dün gece saatlerinde Güzelşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Cihan Çakmak hava almak için balkona çıktı. Bir süre sonra, dengesini kaybeden Çakmak, balkondan zemine düştü.
Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki genç doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Yaşamını yitiren Çakmak'ın cenazesi, otopsisinin ardından yakınları tarafından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.