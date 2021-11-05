Metropoll anketinde seçmenin çoğu aynı fikirde! Yüzde 80 zorlanıyorum dedi

Metropoll Araştırma, son zamanlarda gündem olan yüksek fatura sorununa ilişkin bir kamuoyu araştırması yaptı. “Faturalarınızı ödeyebiliyor musunuz?” sorusuna yüzde 80 zorlandığını duyurdu.

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Metropoll Araştırma tarafından, vatandaşlara “Faturalarınızı ödeyebiliyor musunuz?” diye soruldu. Halkın yüzde 54’ü elektrik ve su faturalarını öderken çok zorlandığını, yüzde 27’si biraz zorlandığını söyledi. Vatandaşların sadece yüzde 20’si elektrik ve su faturalarını öderken zorluk çekmediğini belirtti.

Ankette vatandaşlara, faturalarını ödeyip ödeyemedikleri soruldu. Vatandaşların yüzde 80'i elektrik ve su faturalarını öderken zorlandığını söyledi.

Paylaşılan anket sonuçlarına göre ‘Çok zorlanıyorum' diyenlerin oranı yüzde 53.7, ‘Biraz zorlanıyorum' diyenlerin oranı yüzde 26.6. ‘Zorlanmıyorum' diyenlerin oranı ise sadece yüzde 19.6. Yüzde 66 ile en çok HDP seçmeninin faturalarını ödemekte çok zorlandığı görüldü.

En çok HDP'liler en az MHP'liler etkileniyor

Ankete verilen yanıtların, “Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna göre dağılımı ise şöyle:

AK Partililerin yüzde 35'i ‘Çok zorlanıyorum', yüzde 27.2'si ‘Biraz zorlanıyorum', yüzde 37.6'sı ‘Zorlanmıyorum' yanıtını verdi.

CHP'lilerin yüzde 59.7'si ‘Çok zorlanıyorum', yüzde 29.5'i ‘Biraz zorlanıyorum', yüzde 10.8'i ‘Zorlanmıyorum' yanıtını verdi.

İYİ Partililerin yüzde 65.4'ü ‘Çok zorlanıyorum', yüzde 22.7'si ‘Biraz zorlanıyorum', yüzde 11.9'u ‘Zorlanmıyorum' yanıtını verdi.

HDP'lilerin yüzde 66.2'si ‘Çok zorlanıyorum', yüzde 24.7'si ‘Biraz zorlanıyorum', yüzde 9.1'i ‘Zorlanmıyorum' yanıtını verdi.

MHP'lilerin yüzde 28.4'ü ‘Çok zorlanıyorum', yüzde 31.6'sı ‘Biraz zorlanıyorum', yüzde 40'ı ‘Zorlanmıyorum' yanıtını verdi.

Saadet Partililerin yüzde 50'si ‘Çok zorlanıyorum', yüzde 13.6'sı ‘Biraz zorlanıyorum', yüzde 36.4'ü ‘Zorlanmıyorum' yanıtını verdi.