BIST 1.583
DOLAR 9,71
EURO 11,19
ALTIN 562,12
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçeli futbolcu Berisha'nın golü UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü seçildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçeli futbolcu Berisha'nın golü UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü seçildi

Fenerbahçeli Mergim Berisha'nın Royal Antwerp karşısında attığı gol UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü seçildi.

Abone ol

UEFA Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Berisha; Said Benrahma (West Ham United), Myrto Uzuni (Ferencvaros) ve Sofiane Feghouli'nin (Galatasaray) önünde ilk sırayı aldı.

Berisha, Fenerbahçe'nin deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 yendiği D Grubu maçının 29. dakikasında sağdan arka direğe doğru atılan pasta topu, gelişine vole vuruşla filelere göndermişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Filistin'de Osmanlı askerinin müthiş hikayesi! Para dolu emanet Büyükelçi Demirer'e teslim edildi
Foto Galeri Filistin'de Osmanlı askerinin müthiş hikayesi! Para dolu emanet Büyükelçi Demirer'e teslim edildi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Metropoll anketinde seçmenin çoğu aynı fikirde! Yüzde 80 zorlanıyorum dedi
Metropoll anketinde seçmenin çoğu aynı fikirde! Yüzde 80 zorlanıyorum dedi
Brezilya Devlet Başkanı Pisa Kulesi'ne pizza dedi alay konusu oldu
Brezilya Devlet Başkanı Pisa Kulesi'ne pizza dedi alay konusu oldu
Türkiye operasyona hazırlanıyor YPG de mayın döşemeye hız verdi
Türkiye operasyona hazırlanıyor YPG de mayın döşemeye hız verdi
Şanlıurfa'da balkondan düşen 21 yaşındaki Cihan hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da balkondan düşen 21 yaşındaki Cihan hayatını kaybetti
Çiftlik Bank Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Çiftlik Bank Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
HDP yazılı savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne sundu
HDP yazılı savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne sundu
Meteoroloji'den İstanbul'a "sarı" kodlu sis uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul'a "sarı" kodlu sis uyarısı
İstanbul'da tsunami zirvesi 17 ilçe için tehlike büyük! 6 metreyi bulan dalgalar olabilir
İstanbul'da tsunami zirvesi 17 ilçe için tehlike büyük! 6 metreyi bulan dalgalar olabilir
Konya'da kayınpederini ve bacanağını öldürdü! Savunmada bakın ne dedi
Konya'da kayınpederini ve bacanağını öldürdü! Savunmada bakın ne dedi
Fransa'da kuş gribi alarm durumu "yüksek" seviyeye çıkartıldı
Fransa'da kuş gribi alarm durumu "yüksek" seviyeye çıkartıldı