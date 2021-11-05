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Cinayetten sonra duş alıp cesedi banyoya taşımış

Cinayetten sonra duş alıp cesedi banyoya taşımış

Düzce'de 36 yaşındaki Uğur Ay'ı 13 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Afganistan uyruklu şahıs, keşifte olayı anlattı.

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21 Ekim'de Düzce Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen olayda, Uğur Ay, Bozkurt Apartmanı'ndaki bir dairede 13 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş şekilde bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphesiyle çevredeki güvenlik kameralarına inceledi. Çalışmalar sonucu cinayeti işlediği iddiasıyla tespit edilen A.N. kaçmaya çalışırken yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkartılan A.N. tutuklandı.

Geniş güvenlik önlemleri alındı
Cinayet şüphelisi A.N., olayın yaşandığı Bozkurt Apartmanı'na geniş güvenlik tedbirleri ile getirildi. Savcı tarafından olay yerinde yaşanılanların tekrar edildiği keşifte şüpheli A.N. yaşananları tek tek anlattı. Cinayeti işledikten sonra duş alıp Uğur Ay'ın cesedini banyoya taşıyan A.N., kıyafetlerini değiştirip olay yerini terk ettiğini söyledi. A.N., Uğur Ay ile arasında borç meselesi olduğunu ve bu nedenle cinayeti işlediğini itiraf etti. A.N, keşifin tamamlanmasının ardından yine geniş güvenlik önlemleriyle binadan çıkartılıp cezaevine götürüldü.

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