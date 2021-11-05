Bakan Koca'dan organ bağışı çağrısı!

Sağlık Bakanlı Koca, "Organ ve doku bağışı farkındalık haftasındayız. Organ nakli için bekleyen 26.894 hastamız var. " diyerek organ ve doku bağışı çağrısında bulundu.

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Sağlık Bakanlı Fahrettin Koca, "Organ ve doku bağışı farkındalık haftasındayız." diyerek organ ve doku bağışı çağrısında bulundu.

Bakan Koca, "Organ nakli için bekleyen 26.894 hastamız var. Organ Nakli Merkezlerimiz oldukça başarılı. Fakat bazı hastalar yıllarca bekliyor. Sonuç, organ bağışının yaygınlaşmasına, başka hayatlara umut olanların artmasına bağlı. Bize katılın." açıklamasında bulundu.