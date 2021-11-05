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Lütfü Türkkan, sinkaflı sözlerini yalanlayıp vatandaşı suçladı

Lütfü Türkkan, sinkaflı sözlerini yalanlayıp vatandaşı suçladı

İYİ Parti lideri Meral Akşener'i Bingöl ziyareti sırasında protesto eden şehit yakınına İYİ Partili Lütfü Türkkan ağır küfür etti. Daha sonraysa bu durumu yalanladı.

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Parti yöneticileri ve milletvekilleriyle kente gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genç Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Saat kulesi önünde halk oyunları ekibinin gösterisini izleyen Akşener, sorun ve taleplerini dinlediği esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Türkkan, Akşener'e tepki gösteren vatandaşa küfretti
Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği kişiye sinkaflı sözler sarf etti.

Vatandaş güvenlik güçlerince bölgede uzaklaştırıldı
Polis ekiplerine Türkkan'ın kendisine küfrettiğini söyleyen tepkili vatandaş, güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı.

Türkkan, küfrü inkar etti
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Twitter yaptığı açıklamada, "Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir türlü.Bu kez de Akşener'e sosyal medyada küfür ettiği için ceza alan bir provokatöre bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez 'ağır küfür etti' diye yayınlamışsınız." ifadelerini kullandı.

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