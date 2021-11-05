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Ömer Çelik: Lütfü Türkkan tüm şehit yakınlarından özür dilemeli

Ömer Çelik: Lütfü Türkkan tüm şehit yakınlarından özür dilemeli

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir milletvekilinin bir şehit ailesine küfretmesinin affedilmeyecek bir çirkinlik olduğunu belirterek, Lütfü Türkkan'ın derhal özür dilemesi gerektiğini söyledi.

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İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine ağza alınmayacak küfrüne oğun tepkiler sürüyor.

Türkkan'ın partisinden henüz bir açıklama gelmezken iktidar kanadından ilk tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

"Affedilmeyecek bir çirkinlik"
Yaşanan olayı affedilemeyecek bir çirkinlik olarak değerlendiren Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Gazi Meclis'imizin üyesi bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetle kınıyoruz. Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir. Aziz şehitlerimizin emanetlerine hürmetsizlik edenler milletimize ve tüm değerlerimize saygısızlık ediyorlar.

"Şehit ailelerimiz başımızın tacıdır"
Bu değerli aileler bizlere aziz şehitlerimizin emanetidir. Şehit ailelerimiz başımızın tacıdır. Bu ailelerin acısı ile hemhal olmak, onları anlamak yerine ağza alınmayacak hakaretler savurmak saygısızlıktır.

"Derhal özür dilemelidir"
Bu saygısızlığı yapan kişi şehit ailesinden, tüm şehit ailelerinden ve milletimizden derhal özür dilemelidir. Kıymetli şehit ailelerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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