15 Temmuz Derneği'nden Lütfü Türkkan çağrısı

Bingöl'de şehit yakını bir vatandaşa küfrettiği belirtilen İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepkiler sürüyor. 15 Temmuz Derneği, sosyal medya hesabından çağrı yaparak İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yapacak.

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BİNGÖL'de şehit yakınına küfrettiği belirtilen İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyüyor.

15 Temmuz Derneği, sosyal medya hesaplarından çağrı yaparak "şehitlere ve ailelerine" sahip çıkma çağrısı yaptı. Dernek, "Ha dağdaki Karayılan, ha Meclis'teki Lütfü Türkkan" sloganıyla paylaştığı mesajda, Lütfü Türkkan'ı kınamak ve tepki göstermek için İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın açıklama yapılacağını duyurdu.