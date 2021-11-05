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Manisa'da PKK operasyonuna bir tutuklama

Manisa'da PKK operasyonuna bir tutuklama

MANİSA'da düzenlenen operasyonda PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünde silahlı faaliyet yürüttüğü öne sürülen yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

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PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında aranan Suriye uyruklu M.A'nın Akhisar ilçesinde olduğunu tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yapılan operasyonla gözaltına aldı.

Zanlının evinde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildi.

Terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü iddia edilen M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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