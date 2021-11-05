Halis Özkahya Gaziantep FK, Kasımpaşa maçına aldığı kararla damga vurdu

Gaziantep FK, Kasımpaşa karşılaşmasında maçın hakemi Halis Özkahya 9 dakika uzatma vermesine rağmen 90+4'te maçı bitirdi. Hakemin geri çağırması sonucunda, bazı oyuncular duştan çıkarak maça döndü.Abone ol
Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK evinde Kasımpaşa'yı ağırladı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan kırmızı siyahlılar, Joao Figueiredo ve Steven Caulker'ın golleriyle maçı 2-0 kazandı.
Hakem 9 dakika uzatma vermesine rağmen 90+4'de maçı bitirdi
Gaziantep FK, aldığı galibiyetle birlikte puanını 15'e çıkararak 11'inci sıraya yükselirken, Kasımpaşa 19'uncu sırada yer aldı.
Karşılaşmaya maçın hakemi Halis Özkahya damga vurdu. Özkahya, 9 dakika uzatma vermesine rağmen 90+4'te maçı bitirdi.
Bazı oyuncular duştan sahaya geri döndü
Ardından soyunma odasına giden futbolcular, hakemin geri çağırması sonucunda sahaya geri döndü.
Bazı futbolcular ise duştan çıkıp son 5 dakikayı oynadı.