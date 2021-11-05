BIST 1.584
DOLAR 9,69
EURO 11,21
ALTIN 566,43
HABER /  SPOR

Halis Özkahya Gaziantep FK, Kasımpaşa maçına aldığı kararla damga vurdu

Halis Özkahya Gaziantep FK, Kasımpaşa maçına aldığı kararla damga vurdu

Gaziantep FK, Kasımpaşa karşılaşmasında maçın hakemi Halis Özkahya 9 dakika uzatma vermesine rağmen 90+4'te maçı bitirdi. Hakemin geri çağırması sonucunda, bazı oyuncular duştan çıkarak maça döndü.

Abone ol

Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK evinde Kasımpaşa'yı ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan kırmızı siyahlılar, Joao Figueiredo ve Steven Caulker'ın golleriyle maçı 2-0 kazandı.

Hakem 9 dakika uzatma vermesine rağmen 90+4'de maçı bitirdi
Gaziantep FK, aldığı galibiyetle birlikte puanını 15'e çıkararak 11'inci sıraya yükselirken, Kasımpaşa 19'uncu sırada yer aldı.

Karşılaşmaya maçın hakemi Halis Özkahya damga vurdu. Özkahya, 9 dakika uzatma vermesine rağmen 90+4'te maçı bitirdi.

Bazı oyuncular duştan sahaya geri döndü
Ardından soyunma odasına giden futbolcular, hakemin geri çağırması sonucunda sahaya geri döndü.

Bazı futbolcular ise duştan çıkıp son 5 dakikayı oynadı.

ÖNCEKİ HABERLER
15 Temmuz Derneği'nden Lütfü Türkkan çağrısı
15 Temmuz Derneği'nden Lütfü Türkkan çağrısı
Manisa'da PKK operasyonuna bir tutuklama
Manisa'da PKK operasyonuna bir tutuklama
Türkiye 5 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 5 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki tüm büyükelçiliklere Kanal İstanbul için çağrı yaptı
Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki tüm büyükelçiliklere Kanal İstanbul için çağrı yaptı
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler
Çiftlik Bank kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın tutuklandı
Çiftlik Bank kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın tutuklandı
Lütfü Türkkan, sinkaflı sözlerini yalanlayıp vatandaşı suçladı
Lütfü Türkkan, sinkaflı sözlerini yalanlayıp vatandaşı suçladı
Cinayetten sonra duş alıp cesedi banyoya taşımış
Cinayetten sonra duş alıp cesedi banyoya taşımış
Lütfü Türkkan'a çok sert küfür tepkisi: Ahlaksız
Lütfü Türkkan'a çok sert küfür tepkisi: Ahlaksız
Hatice Akarsu, oğlu Barış'ın yanına defnedildi
Hatice Akarsu, oğlu Barış'ın yanına defnedildi