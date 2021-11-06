Meral Akşener'in basın danışmanı İyi Partili Murat İde yoğun bakımda!

Kalp ameliyatı için hastaneye yatırılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde'nin ifade almak için hastaneye polis gönderildiği ortaya çıktı.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı ve Yeniçağ yazarı Murat İde, kalp ameliyatı için hastaneye yatırıldı. Yoğun bakımda yatan İde’nin, daha önce alınmayan bir ifadesini almak için hastaneye polis gönderildiği öğrenildi.

İde'nin yakınlarının tepki gösterdiği polis ekibinin, İYİ Parti yetkililerinin devreye girmesiyle yoğun bakım kapısından ayrıldığı duyuruldu.