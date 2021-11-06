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Rekabet Kurulu'ndan iki şirkete soruşturma: Rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdılar

Rekabet Kurulu'ndan iki şirkete soruşturma: Rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdılar

Rekabet Kurulu, Mey İçki’nin 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

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Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 21 Ekim’de düzenlediği bir toplantıda müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bulduğunu açıkladı ve şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Diğer yandan, Rekabet Kurulu’nun internet sitesinde yayımlanan bir diğer soruşturma kararı ise lens, optik ekipman ve numaralı gözlük ile güneş gözlükleri üreten, pazarlayan Paris merkezli EssilorLuxottica'ya geldi.

Ceza alacakları anlamına gelmez

Rekabet Kurulu’nun internet sitesinde Mey İçki ile ilgili yayımlanan kararda şöyle denildi:

“Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulur.

Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.”

Rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıcı davranış

Kurul’un EssilorLuxottica ile ilgili yaptığı açıklamada ise şöyle denildi:

“Optik piyasasındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıcı ve dışlayıcı nitelikteki davranışlarının 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve. 6. maddelerini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 21 Ekim 2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; EssilorLuxottica S.A. hakkında soruşturma açılmasına, 21-51/709-M sayı ile karar verdi.”

İlgili kanun neleri kapsıyor?

4054 sayılı Kanun'un 4. maddesi, ‘rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan nitelikteki eylemler’ olarak tanımlanıyor.

Aynı kanunun 6. maddesi şu kararı kapsıyor: “Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır.”

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