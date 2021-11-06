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Sis Marmara'yı etkisi altına aldı İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

Sis Marmara'yı etkisi altına aldı İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

Marmara Bölgesi'ni özellikle İstanbul'u etkisi altına alan sis nedeniyle bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

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İSTANBUL'da etkili olan sis nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle;

İDO

08.30

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 

08.30

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 


BUDO

08.00 

Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

08.30 

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

09.30 

Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

09.30 

Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 

10.00 

Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

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