Sis Marmara'yı etkisi altına aldı İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

Marmara Bölgesi'ni özellikle İstanbul'u etkisi altına alan sis nedeniyle bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi.Abone ol
İSTANBUL'da etkili olan sis nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle;
İDO
08.30
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
08.30
Bandırma-Yenikapı-Bostancı
BUDO
08.00
Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30
İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30
Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30
Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00
Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30
İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)