Sis Marmara'yı etkisi altına aldı İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

Marmara Bölgesi'ni özellikle İstanbul'u etkisi altına alan sis nedeniyle bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

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İSTANBUL'da etkili olan sis nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle;

İDO

08.30

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

08.30

Bandırma-Yenikapı-Bostancı



BUDO

08.00

Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30

Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30

Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00

Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)