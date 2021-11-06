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Ahmet Hakan Millet İttifakı'nın neden çatırdamadığının sebebini buldu: İktidara yakın bazı isimler...

Ahmet Hakan Millet İttifakı'nın neden çatırdamadığının sebebini buldu: İktidara yakın bazı isimler...

'Millet İttifakı çatırdar mı?' diye soran Ahmet Hakan çatırdamamasının sebebini iktidara yakın bazı isimlerin yaptıkları yüzünden olduğunu savundu.

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Millet İttifakı’nın çatırdayabileceğini ancak iktidara yakın bazı isimler sebebiyle çatırdamadan ziyade kenetlendiğini söyledi.

"Millet İttifakı çatırdar mı? Çatırdar. Hem de nasıl çatırdar. Peki niye çatırdamıyor? Çünkü bırakmıyorlar ki çatırdasın. Kimler bırakmıyor? İktidara yakın bazı isimler” diyen Hakan devamında şunları kaydetti:

“Ne yapıyorlar da bırakmıyorlar? Mesela şöyle şeyler yapıyorlar:

- Sürekli ha dağıldı ha dağılacak diye tutturuyorlar.

- Sürekli her şeyini didik didik ediyorlar.

- Sürekli ittifak içi çelişkileri gündemde tutmaya çalışıyorlar.

Bütün bunlar da... Millet İttifakı’nın çatırdamasından ziyade kenetlenmesine yol açıyor. Halbuki bıraksalar. Millet İttifakı... Kendi iç çelişkilerine daha fazla dönecek, kendi iç çatışmalarını daha hızlı yaşayacak, bir arada kalma motivasyonunu kaybedecek. Şu kadarını söyleyeyim: Sırf bu yüzden Millet İttifakı, tezkere tartışmasını bile doya doya yapamadı."

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