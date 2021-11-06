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Sis kabusu! İstanbul'da göz gözü görmüyor: Trafik kilitlendi havaalanı ve boğaz kapatıldı

Sis kabusu! İstanbul'da göz gözü görmüyor: Trafik kilitlendi havaalanı ve boğaz kapatıldı

İSTANBUL'da sabah saatlerinde sis etkili oluyor. Sis, kentin tamamını etkisi altına alırken, görüş mesafesinin düşmesiyle deniz, kara, hava ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

Sis kabusu! İstanbul'da göz gözü görmüyor: Trafik kilitlendi havaalanı ve boğaz kapatıldı

Meteorolojinin dün sarı kodla uyarı yaptığı sis bu sabah saatlerinde de İstanbul'da etkili oldu. Sis, kentin tamamını etkisi altına aldı. 

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Sis kabusu! İstanbul'da göz gözü görmüyor: Trafik kilitlendi havaalanı ve boğaz kapatıldı

Kent genelinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken sürücüler sis farlarını yakarak trafikte ilerlemeye çalışıyor.

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Sis kabusu! İstanbul'da göz gözü görmüyor: Trafik kilitlendi havaalanı ve boğaz kapatıldı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı sis nedeniyle saat 08.00 itibarıyla iniş ve kalkışlara kapatıldı.

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Sis kabusu! İstanbul'da göz gözü görmüyor: Trafik kilitlendi havaalanı ve boğaz kapatıldı

Deniz ulaşımını olumsuz etkileyen sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

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