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İzmir'de koca dehşeti! Yasak aşk şüphesiyle eşini öldürdü, 1 kişiyi ağır yaraladı

İzmir'de koca dehşeti! Yasak aşk şüphesiyle eşini öldürdü, 1 kişiyi ağır yaraladı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde bir kişi, karısını ve gizli ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi av tüfeğiyle vurdu. Olayda kadın hayatını kaybederken, ağır yaralanan adamın hastanedeki tedavisi sürüyor.

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Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Alaçatı'da bulunan bir evin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre Cafer Sönmez (48), eve geldiğinde bahçede eşi Gülümser Sönmez (42) ile Burak I.'nın (41) seslerini duydu. Bunun üzerine Cafer Sönmez ile eşi ve yanındaki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cafer Sönmez, evdeki av tüfeğiyle karısını ve Burak I.'ya ateş açtı. Gülümser Sönmez ve Burak I., kanlar içerisinde yere yığılırken, çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kadın hastanede hayatını kaybetti
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Cafer Sönmez'i yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk muayenesi yapılan iki kişi, ambulansla Çeşme Alper Çizgekanat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gülümser Sönmez, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Hastanede tedavisi sürüyor
Av tüfeği ile ağır yaralanan Burak I. ise hastanedeki tedavisinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Cafer Sönmez'in emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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