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Emniyet harekete geçti Yurt genelinde sahteciliğe karşı 'alkol operasyonu'

Emniyet harekete geçti Yurt genelinde sahteciliğe karşı 'alkol operasyonu'

Alkollü içki satışı yapan ve sahte içki sattığı/bulundurduğu şüphesi bulunan işyerleri ile depolarına yönelik olarak eş zamanlı “Alkol Operasyonu” gerçekleştirildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde 05.11.2021 tarihinde ülke genelinde halk sağlığının korunması, kaçak sahte alkollü içkinin ulaşılabilirliğinin engellenmesi amacıyla alkollü içki satışı yapan ve sahte içki sattığı/bulundurduğu şüphesi bulunan işyerleri ile depolarına yönelik olarak eş zamanlı “Alkol Operasyonu” gerçekleştirildi.

Uygulamada, 19 bin 367 litre, 11 bin 657 şişe kaçak-sahte içki, 660 şişe içki aroması, 2 bin 731 boş alkollü içki şişesi, 204 bin etiket, 18 bin 257 sahte bandrol, 10 bin 440 kaçak sigara, 67 bin 507 doldurulmuş ve 110 bin boş makaron, 4 bin 441 puro, 16 bin 959 cinsel içerikli ürün, 9,8 kilo esrar, 7 gram eroin, 181 gram sentetik uyuşturucu, 33 ruhsatsız tabanca, 25 ruhsatsız tüfek-uzun namlulu silah ve bunlara ait 738 fişek ele geçirildi. Ayrıca 10 yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi.

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